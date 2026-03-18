Carburanti Salvini | Da domani tetto al prezzo Stasera il Consiglio dei ministri

Il governo sta considerando un intervento urgente sui prezzi dei carburanti e ha convocato il Consiglio dei ministri per questa sera. Il ministro delle Infrastrutture ha annunciato che da domani sarà introdotto un tetto al prezzo dei carburanti, senza fornire ulteriori dettagli su come sarà attuato. La decisione arriva in un momento di crescente preoccupazione per i costi energetici.

Il governo valuta un intervento urgente sui prezzi dei carburanti. Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha annunciato che nella serata di oggi si terrà un Consiglio dei ministri dedicato anche al tema del caro benzina, con l’obiettivo di introdurre misure immediate già a partire da domani. Tetto ai prezzi e intervento sulle accise. «Questa sera c’è un Consiglio dei ministri e le proposte che stiamo avanzando come Lega da giorni sono un tetto al prezzo e un intervento sulle accise », ha dichiarato Salvini nel corso di un punto stampa a Milano, prima dell’incontro con le compagnie petrolifere. L’obiettivo, ha spiegato il vicepremier, è quello di ottenere risultati concreti in tempi rapidi: «Conto che già da domani gli italiani tocchino con mano l’ intervento a cui stiamo lavorando». 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Carburanti, Salvini: “Da domani tetto al prezzo”. Stasera il Consiglio dei ministri Articoli correlati Leggi anche: Via libera del Consiglio dei ministri al decreto bollette: bonus da 125 euro per famiglie disagiate Leggi anche: Bollette e maltempo, al via il Consiglio dei ministri con i due decreti Contenuti e approfondimenti su Carburanti Salvini Da domani tetto al... Temi più discussi: *** Carburanti: Salvini, domani da compagnie petrolifere mi aspetto degli impegni; Caro carburanti, Salvini convoca le compagnie: Stop alla speculazione sui prezzi; Caro carburanti, verde sopra 1,8 euro al litro: Salvini convoca le compagnie petrolifere; Caro carburante: il Ministro Salvini convoca le compagnie petrolifere. Caro carburanti, Salvini: Per il gasolio bisogna scendere sotto 1,90 euro al litroIl tetto al prezzo del diesel dovrà essere sotto l'1,90, non solo sotto i due euro. Una riduzione di 5-10 centesimi non è sicuramente sufficiente. Ad affermarlo il ministro delle Infrastrutture e Tr ... adnkronos.com Carburanti, Salvini: tetto prezzi in Cdm, verde 1,9 euro-litro da domaniRoma, 18 mar. (askanews) – L’obiettivo è nell’immediato ridurre i prezzi alla pompa di ... msn.com Ancora rialzi per i carburanti, gasolio a un passo da 2,1 euro. Al self service vicino al massimo dal 2022. La benzina verso 1,86 euro #ANSAmotori #ANSA x.com La guerra in Iran sta spingendo i carburanti ai massimi: il Codacons stima circa 415 euro in più l'anno per automobilista, ma il governo esclude il taglio delle accise. L'analisi - facebook.com facebook