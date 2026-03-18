Nel decreto che sarà discusso in Consiglio dei ministri sono previsti 130 milioni di euro destinati al bonus carburanti per le fasce più deboli. La norma principale mira a contrastare la speculazione sui prezzi dei carburanti, cercando di alleviare i costi per le famiglie e i lavoratori. La misura rappresenta una delle azioni specifiche inserite nel provvedimento che affronta il problema dei rincari nel settore energetico.

Sul tavolo del Consiglio dei ministri convocato per le 19 arriva anche la norma bandiera contro la speculazione. La si legge in una bozza del decreto legge in gestazione che Il Sole 24 Ore ha avuto la possibilità di visionare. Il Governo chiama in campo Mister Prezzi, che dovrà gestire «uno speciale regime di controllo dei fenomeni distorsivi lungo la filiera di approvvigionamento dei carburanti». In pratica se il monitoraggio rileverà «un anomalo e repentino incremento dei prezzi» dovrà comunicare alla Guardia di Finanza distributori e compagnie petrolifere da controllare, a caccia di eventuali fenomeni speculativi. Le Fiamme Gialle a quel punto trasmetteranno i risultati allo stesso Garante per la sorveglianza dei prezzi e alla’antitrust «per l’eventuale avvio dei procedimenti sanzionatori». 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Carburanti, nel decreto la norma bandiera contro la speculazione

Articoli correlati

Nel decreto Pnrr rispunta la norma salva-imprenditori contro i lavoratori sottopagatiRispunta nella bozza del decreto Pnrr la norma con cui si stabilisce che il datore di lavoro non possa essere condannato al pagamento di differenze...

Carburanti, i prezzi salgono subito dopo la crisi nel Golfo: il sospetto di una nuova speculazioneLa guerra contro l’Iran è iniziata da pochi giorni e già in Italia si registrano aumenti sensibili dei prezzi dei carburanti alla pompa.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Carburanti nel decreto la norma...

Temi più discussi: Le misure per frenare i rincari di bollette e carburanti: accise mobili e controlli sui prezzi. Le ipotesi per il decreto; Benzina e diesel rincari, cosa può fare il governo: come funziona meccanismo accise; Caro benzina, governo lavora a misure: fra le ipotesi il meccanismo delle accise mobili; Schlein non la dice tutta su Meloni e l’aumento dell’accisa sul diesel.

Consiglio dei ministri: verso un decreto ad hoc su caro carburantiSi andrebbe verso il varo di un decreto legge in materia di contenimento del costo dei carburanti, a quanto si apprende, nel Cdm che dovrebbe essere convocato oggi nel tardo pomeriggio, a partire dall ... msn.com

Caro benzina, il Cdm verso un decreto ad hocSi andrebbe verso il varo di un decreto legge in materia di contenimento del costo dei carburanti, a quanto si apprende, nel Cdm che dovrebbe essere convocato oggi nel tardo pomeriggio, a partire dall ... corrieredellacalabria.it

Salvini: «Stasera in cdm il taglio delle accise sui carburanti» - facebook.com facebook

Ancora rialzi per i carburanti, gasolio a un passo da 2,1 euro. Al self service vicino al massimo dal 2022. La benzina verso 1,86 euro #ANSAmotori #ANSA x.com