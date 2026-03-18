carburanti nel decreto i controlli contro la speculazione

Il governo ha preparato un decreto che prevede nuovi controlli sui prezzi dei carburanti per contrastare la speculazione. Nel documento sono previsti 130 milioni di euro destinati al bonus carburanti, destinato alle fasce più deboli della popolazione. La proposta sarà discussa nel prossimo Consiglio dei ministri, che dovrà approvarla ufficialmente. La misura si concentra sulla verifica delle variazioni di prezzo e sulla tutela dei consumatori.

Sul tavolo del Consiglio dei ministri convocato per le 19 arriva anche la norma bandiera contro la speculazione. La si legge in una bozza del decreto legge in gestazione che Il Sole 24 Ore ha avuto la possibilità di visionare. Il Governo chiama in campo Mister Prezzi, che dovrà gestire «uno speciale regime di controllo dei fenomeni distorsivi lungo la filiera di approvvigionamento dei carburanti». In pratica se il monitoraggio rileverà «un anomalo e repentino incremento dei prezzi» dovrà comunicare alla Guardia di Finanza distributori e compagnie petrolifere da controllare, a caccia di eventuali fenomeni speculativi. Le Fiamme Gialle a quel punto trasmetteranno i risultati allo stesso Garante per la sorveglianza dei prezzi e alla’antitrust «per l’eventuale avvio dei procedimenti sanzionatori». 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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