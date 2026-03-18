Il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto che introduce controlli più stringenti sui carburanti per contrastare la speculazione. Nel testo sono previsti 130 milioni di euro destinati al bonus carburanti per le fasce più deboli. La misura è stata approvata durante una riunione dell’esecutivo e sarà ora trasmessa alle autorità competenti.

Via libera del Consiglio dei ministri al decreto legge per ridurre il prezzo dei carburanti, che hanno subito una impennata per la crisi innescata dalla guerra in Iran. Sul tavolo dell’esecutivo è arrivata in bozza anche la norma bandiera contro la speculazione che Il Sole 24 Ore ha avuto la possibilità di visionare. Il Governo chiama in campo Mister Prezzi, che dovrà gestire «uno speciale regime di controllo dei fenomeni distorsivi lungo la filiera di approvvigionamento dei carburanti». In pratica se il monitoraggio rileverà «un anomalo e repentino incremento dei prezzi» dovrà comunicare alla Guardia di Finanza distributori e compagnie petrolifere da controllare, a caccia di eventuali fenomeni speculativi. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Carburanti, nel decreto i controlli contro la speculazione. Via libera del Cdm

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