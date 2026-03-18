Carburante rivenduto maxi inchiesta con 28 indagati | cinque a processo

Un’ampia inchiesta riguarda la rivendita di carburante, coinvolgendo 28 persone indagate. Cinque di loro sono state chiamate a processo. L’indagine ha portato alla luce operazioni di vendita di carburante in modo non autorizzato, con numerose persone che si sono presentate in coda davanti a un distributore di via Senese a Grosseto, con bagagliai aperti e taniche pronte per essere riempite.

Grosseto, 18 marzo 2026 – In coda al distributore di via Senese a Grosseto. Con il bagagliaio aperto e le taniche pronte per essere riempite. Poi arriva un’auto con Giovanni Policarpo, ex dipendente di Sei Toscana con due tessere carburante intestate alla società. E le auto iniziano a fare rifornimento di benzina, prima nel serbatoio e poi nelle taniche. Una dopo l’altra. Ma la Polizia, che stava monitorando la scena, effettua il blitz: ritira le tessere, cellulari, scontrini e blocca tutto. E’ nata così l’inchiesta, coordinata dal sostituto procuratore Giampaolo Melchionna, che ha portato alla fine degli accertamenti la richiesta di rinvio a giudizio di 28 indagati. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Carburante rivenduto, maxi inchiesta con 28 indagati: cinque a processo Articoli correlati Leggi anche: Dramma in ospedale, muore un neonato di 28 giorni: scatta l'inchiesta, indagati cinque medici Morto bimbo di 28 giorni nel Barese, cinque medici indagatiLa Procura di Bari ha aperto un’indagine per omicidio colposo sulla morte di un neonato avvenuta nell’ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti, nel...