Il Teatro Comunale Mario Spina di Castiglion Fiorentino ospita domenica 22 marzo uno spettacolo dedicato ai bambini dai 6 anni in su, intitolato “Cappuccetto rosso, raccontato da noi”. L’evento inizia alle 17:30 e vede protagonisti i più piccoli e le loro famiglie, che tornano a riempire il teatro per una rappresentazione che ripropone la fiaba classica in modo originale.

Arezzo, 18 marzo 2026 – I più piccoli tra gli spettatori, quelli dai 6 anni in su, e le loro famiglie tornano protagonisti del Teatro Comunale Mario Spina di Castiglion Fiorentino con lo spettacolo “Cappuccetto rosso, raccontato da noi” in scena domenica 22 marzo con inizio alle ore 17:30. Scritto da Matteo Micheli lo spettacolo vedrà protagonisti Gabriele Giusti, Gianluca Rossetti, Francesca Verrelli e Ana Kusch. Le scene e le sagome sono di Roberta Gentili. Le musiche di Marco Abbondanzieri. Firma la regia Maddalena Emanuela Rizzi per una produzione Seven Cults. L’evento è a cura di Comune di Castiglion Fiorentino e Officine della Cultura. “Cappuccetto rosso, raccontato da noi” utilizza il teatro di figura e di burattini per raccontare la storia rappata e narrata di una tra le favole più celebri. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cappuccetto rosso apre la primavera dello Spina col sorriso

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