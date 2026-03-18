Caporalato commissariato il marchio Paul&Shark

Il marchio di abbigliamento Paul&Shark è stato commissariato a causa di un'indagine sul caporalato. Si tratta di un caso che coinvolge lavoratori che subiscono sfruttamento e paghe basse, spesso costretti a operare in ambienti degradati e condizioni che mettono a rischio la loro dignità. Le autorità hanno preso misure per intervenire su questa situazione.

È una storia di lavoratori sfruttati e malpagati, condizioni al limite dell’umanità e ambienti degradati. È, ancora una volta, una storia che vede alla fine della filiera del caporalato un marchio (in questo caso due) dell’alta moda che grazie allo sfruttamento sistematico fa guadagni stratosferici. Si tratta dell’ennesima inchiesta della procura di Milano sul mondo della moda e del lusso, con gli importanti marchi che esternalizzano la produzione ad altre aziende, che a loro volta appaltano ad altri ancora, fino ad arrivare a opifici, gestiti spesso da cittadini cinesi, che sfruttano i loro connazionali. A FINIRE in controllo giudiziario ieri, su richiesta dei pm Daniela Bertolucci e Paolo Storari, sono state Alberto Aspesi spa e Dama spa. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Caporalato, commissariato il marchio Paul&Shark Articoli correlati Caporalato: indagato cognato di Attilio Fontana, commissariata Paul&SharkAndrea Dini, il cognato del presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, è indagato con altre 5 persone per caporalato dalla Procura di Milano... Caporalato, indagato cognato di Attilio Fontana: commissariata Paul&SharkI pubblici ministeri Paolo Storari e Daniela Bartolucci ha disposto martedì il controllo giudiziario d’urgenza della Dama spa, la società di... Approfondimenti e contenuti su Caporalato commissariato il marchio... Temi più discussi: Caporalato, commissariato il marchio Paul&Shark; Manfredi e Gualtieri, i dialoganti con Meloni; Da Roma a Parigi, lo stesso odio. Caporalato, commissariata la società che controlla Paul&Shark: indagato l’imprenditore Andrea DiniDisposto il controllo giudiziario per Dama spa. Le accuse: sfruttamento di lavoratori cinesi negli opifici Nuovo filone dell’inchiesta sul caporalato nella moda e nel made in Italy. La Procura di Mila ... affaritaliani.it Caporalato nella moda: commissariata la Dama SpaAndrea Dini, il cognato del presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, è indagato con altre 5 persone per caporalato dalla Procura di Milano in un filone d’inchiesta sullo sfruttamento ... msn.com Il cognato del presidente lombardo Attilio Fontana è indagato per caporalato: secondo l’accusa, nella produzione Paul&Shark sarebbe stata sfruttata manodopera in stato di bisogno. L’azienda è stata commissariata mentre proseguono le indagini sul sistema - facebook.com facebook La procura di Milano ha disposto il controllo giudiziario in via d'urgenza della società Dama, titolare del marchio Paul & Shark e Alberto Aspesi Spa. Si tratta del filone che mira ad accertare casi di caporalato nell'industria della moda. x.com