Capitan Ciofi non cerca attenuanti | Prova inaccettabile ci sarà da lavorare

Dopo il pareggio contro il Frosinone, il Cesena ha esonerato mister Michele Mignani e ha annunciato l’ingaggio di Ashley Cole come nuovo allenatore. Capitan Ciofi ha commentato la situazione dicendo che la prova offerta è inaccettabile e che ci sarà molto da lavorare. I recenti cambi di allenatore sono stati al centro delle discussioni tra tifosi e addetti ai lavori.

Sono stati decisamente giorni intensi, gli ultimi. Sabato, dopo il pareggio interno col Frosinone, è arrivato l’esonero di mister Michele Mignani e, conseguentemente, il Cesena ha scelto Ashley Cole per sostituirlo. L’ex terzino inglese, però, ha avuto appena due allenamenti (uno di scarico e uno di rifinitura) per preparare il match di Mantova. La diretta conseguenza è che, sulle rive del Mincio, il Cesena è finito tritato: i biancorossi hanno calato il tris, partendo, tra l’altro, da un autogol di Zaro. "Sicuramente sono stati giorni di profondi cambiamenti – spiega capitan Andrea Ciofi al termine del match –, e quando si modificano le cose in così poco tempo è sempre difficile". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Capitan Ciofi non cerca attenuanti: "Prova inaccettabile, ci sarà da lavorare" Articoli correlati Leggi anche: Mister Mignani: "Match in parte dominato". Capitan Ciofi: "Non dobbiamo buttarci giù" Si insedia il commissario Mattei: "Ci sarà da lavorare, voglio incontrare Basile"Primo giorno a Palazzo Zanca per Piero Mattei, il commissario straordinario che sostituisce il sindaco dimissionario Federico Basile in questi tre... Contenuti e approfondimenti su Capitan Ciofi Ciofi: Facciamo le stesse cose di tre mesi faÈ una sconfitta difficile da spiegare. Anche capitan Andrea Ciofi non riesce a darsi ragione del ko contro lo ... msn.com Mister Mignani: Match in parte dominato. Capitan Ciofi: Non dobbiamo buttarci giùChi vince esulta e chi perde spiega, non ho tante parole da dire. Mister Mignani non nasconde il nervosismo nel post gara. Abbiamo – va avanti – secondo me fatto una grandissima partita, dominando ... ilrestodelcarlino.it