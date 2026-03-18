Capitale della cultura oggi il verdetto Massa ’beffata’ in dirittura finale?

Oggi si conoscerà il risultato sulla città che riceverà il titolo di capitale italiana della cultura 2028. La decisione finale sarà annunciata in giornata e coinvolge diverse amministrazioni e rappresentanti istituzionali. La gara si è svolta negli ultimi mesi, con le città in corsa che hanno presentato i loro progetti e le loro proposte ufficiali. La scelta definitiva interessa direttamente la città candidata e le sue attività culturali.

C’è attesa per il verdetto di oggi sull’assegnazione del titolo di capitale italiana della cultura 2028. Sarà il ministro Alessandro Giuli ad annunciare la città vincitrice sul lotto delle 10 finaliste. Oltre a Massa, lo ricordiamo, sono in lizza, Gravina in Puglia (Bari), Mirabella Eclano (Avellino), Sarzana (Spezia), Tarquinia (Viterbo), Anagni (Frosinone), Ancona, Catania, Colle Val d’Elsa (Siena) e Forlì. La commissione tecnica del Ministero, composta da Davide Maria Desario (presidente), Stefano Baia Curioni, Vincenzina Diquattro, Luca Galassi, Luisa Piacentini, Davide Rossi e Vincenzo Trione, ha già consegnato la sua ’raccomandazione’ al ministro. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Capitale della cultura, oggi il verdetto. Massa ’beffata’ in dirittura finale? Articoli correlati Colle Val d’Elsa e Massa in finale come capitale italiana della cultura. Esclusa FiesoleFirenze, 20 gennaio 2026 – Sono state scelte oggi dalla giuria, in base ai loro progetti, le dieci finaliste per la selezione della città "Capitale... Leggi anche: Colle Val d’Elsa e Massa in finale per la Capitale italiana della cultura, Fiesole è out Contenuti e approfondimenti su Capitale della Temi più discussi: Capitale della Cultura 2028: il 18 marzo la proclamazione ufficiale. Ecco le città in gara; Capitale della Cultura 2028, si decide il 18 marzo; Sarzana candidata ligure a Capitale della Cultura 2028; Capitale italiana della Cultura. Il ministero anticipa la decisione. Cresce l’attesa per il verdetto. Capitale della cultura, Forlì e Cesena in attesa. Domani l'annuncioI due sindaci e il presidente del comitato per la candidatura 2028 Gianfranco Brunelli tornano a Roma per l'annuncio della città vincitrice. Comunque vada - dicono - abbiamo ottenuto il risultato di ... rainews.it Capitale della Cultura 2028, arriva il verdetto. Quali sono le 8 rivali di Ancona e Forlì: dossier a confrontoC’è chi si basa sull’unione di più Comuni (Forlì), sulle bellezze naturali (Ancona) o il patrimonio storico (Tarquinia, ma anche Anagni e la piccola Mirabella Eclano in Campania), chi sui festival (Sa ... msn.com Alle porte della Capitale, Madonnella Agricola è la visione rurale di Mariangela Ascatigno e Giulio Rigoni. Orto biodinamico, piccola cucina vegetariana e laboratori gastronomici per un progetto di ospitalità creativa che fa da ponte tra città e campagna - facebook.com facebook I bombardamenti pakistani hanno colpito diversi distretti della capitale afghana: tra gli obiettivi centrati dai caccia pakistani c’è anche un centro di riabilitazione per tossicodipendenti, trasformato in poche ore in uno dei luoghi simbolo della tragedia x.com