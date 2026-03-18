Un ex allenatore analizza la situazione delle squadre di calcio italiane, affermando che il Napoli sta mostrando segnali di progresso mentre l’Inter procede con maggiore lentezza. Secondo lui, la corsa scudetto rimane aperta e tutto può ancora succedere. La squadra partenopea si inserisce nuovamente nella lotta per il titolo, modificando gli equilibri di classifica e riaccendendo l’interesse per il campionato.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il Napoli torna protagonista nella corsa al vertice e riapre scenari che sembravano già definiti. È il pensiero di Fabio Capello, che in un’intervista alla Gazzetta dello Sport ha analizzato il momento delle big del campionato. Fabio Capello sulla Gazzetta dello Sport sottolinea come la squadra di Conte stia ritrovando condizione e uomini chiave proprio nel momento decisivo della stagione. «Il Napoli è tornato in grande forma e ha recuperato diversi giocatori che gli daranno qualcosa in più d’ora in poi», ha dichiarato Capello alla Gazzetta dello Sport, evidenziando i segnali di crescita degli azzurri. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Capello: «Napoli in crescita, Inter lenta. La corsa scudetto non è chiusa»

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