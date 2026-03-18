Fabio Capello ha commentato la situazione attuale in Serie A, sottolineando che il Napoli al completo rappresenta una squadra difficile da fermare. Ha spiegato che, nonostante la pressione, il club partenopeo non si sente obbligato a ripetersi. La sua analisi si concentra sulle squadre in corsa per lo scudetto, in particolare su Inter, Milan e Napoli, senza entrare in dettagli specifici sulle motivazioni.

Fabio Capello ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport dove ha parlato della lotta scudetto in Serie A tra Inter, Milan e Napoli. Le parole di Capello. Che indizio ci ha lasciato la scorsa giornata di Serie A? “ Il Napoli è tornato in grande forma e ha recuperato diversi giocatori che gli daranno qualcosa in più d’ora in poi “. Invece all’Inter cosa manca per chiudere la questione scudetto? “ Manca la rabbia e il gioco è molto lento: riesce a creare situazioni pericolose perché ha qualità, ma non si vede il ritmo, non ci sono né la velocità di palla né il giro palla che mostrava prima. Il centrocampo non ha la velocità di esecuzione necessaria per servire i giocatori davanti. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Capello: “Il Napoli al completo è difficile da fermare e non ha il peso di ripetersi obbligatoriamente”

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