La nuova edizione del Grande Fratello Vip è iniziata con un forte impatto, e già nelle prime ore si sono verificati diversi momenti imprevisti. Durante la trasmissione, sono state fatte alcune gaffe riguardanti Selvaggia Lucarelli e Paolo Del Debbio, causando disagi alla regia che ha avuto difficoltà a gestire la situazione. La scena ha generato commenti tra il pubblico e sui social network.

La nuova edizione del Grande Fratello Vip è partita con il botto e, a poche ore dal debutto, ha già regalato momenti destinati a far discutere. Tra tensioni, battibecchi e uscite poco controllate, alcuni concorrenti si sono lasciati andare dimenticando – forse – di essere osservati costantemente dalle telecamere. Il risultato? Scene imbarazzanti e interventi rapidi della regia per evitare che la situazione degenerasse ulteriormente. Alessandra Mussolini sparla di Selvaggia Lucarelli ma. è in diretta!. Protagonista assoluta della serata è stata Alessandra Mussolini, che ha continuato il suo “show” anche dopo la fine della diretta ufficiale. Convinta di non essere più ripresa, si è lasciata andare a commenti senza filtri su Selvaggia Lucarelli, con cui aveva già avuto uno scontro in puntata. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Caos al GF VIP, gaffe su Selvaggia Lucarelli e Paolo Del Debbio: succede di tutto, regia in tilt

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