Durante la registrazione di Domenica In, nel camerino di Mammucari si è verificato un acceso litigio tra alcuni membri del cast, con urla e parole pesanti. Dopo la fine della puntata, i toni si sono surriscaldati e sono stati scambiati commenti forti. La scena ha attirato l’attenzione di chi era presente, creando un momento di grande tensione dietro le quinte.

La scorsa puntata di Domenica In si è trasformata in un vero e proprio caso televisivo, ben oltre quanto visto in diretta. Quello che inizialmente sembrava solo un momento di imbarazzo in studio si sarebbe infatti trascinato dietro tensioni molto più forti dietro le quinte. Al centro della bufera Teo Mammucari, protagonista di alcune uscite ritenute fuori luogo, che avrebbero provocato il malcontento di Mara Venier e acceso un clima tutt’altro che sereno negli studi Rai. Domenica In, ecco cosa è successo dopo la puntata nel camerino di Mammucari. Secondo diverse ricostruzioni, dopo la fine della trasmissione la tensione non si sarebbe affatto placata, anzi. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Caos a Domenica In, urla nel camerino di Mammucari: litigio furioso dopo la puntata, sono volate parole pesanti

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