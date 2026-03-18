I Jalisse tornano in TV con l’annuncio di un nuovo show su Rai1, dove riproporranno il format di Canzonissima, uno dei programmi più iconici della storia della rete. La trasmissione, che segna il ritorno del varietà musicale dopo oltre cinquant’anni, andrà in onda in prima serata e presenterà un volto rinnovato rispetto alle edizioni passate. L’attesa è alta tra il pubblico e gli addetti ai lavori.

Il ritorno di Canzonissima su Rai1 segna uno degli eventi televisivi più attesi della stagione. A più di cinquant’anni dall’ultima edizione, il varietà musicale che ha fatto la storia della Rai torna in prima serata con una veste completamente rinnovata. Tra i protagonisti ci saranno anche i Jalisse, che hanno scelto un annuncio ironico e sorprendente per confermare la loro presenza nel cast. Il duo, spesso al centro del dibattito per i ripetuti tentativi di rientrare al Festival di Sanremo, ritrova così un palco nazionale importante. Ma cosa rappresenta davvero questo ritorno per loro? Come sarà strutturato il nuovo show? E quale ruolo avranno i Jalisse all’interno del programma? Scopriamolo insieme. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Canzonissima, i Jalisse tornano in TV: l’annuncio ironico e cosa aspettarsi dal nuovo show di Rai1

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