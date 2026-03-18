Campregher torna in volo | a Vikersund l’azzurro cerca un nuovo record italiano

Campregher è tornato in gara a Vikersund, dove cerca di stabilire un nuovo record italiano nel salto con gli sci. La stagione si conclude con due eventi principali, Vikersund e Planica, che attirano gli appassionati per le lunghezze straordinarie raggiunte sui grandi trampolini. Questi appuntamenti rappresentano i momenti più attesi dell’anno per gli sportivi del salto.

Il finale della stagione del salto con gli sci coincide, come da tradizione, con i due appuntamenti più spettacolari dell’anno: Vikersund e poi Planica, gli impianti in cui si possono raggiungere le distanze più impressionanti del circuito. Nel weekend del 20-22 marzo 2026, la Coppa del Mondo farà tappa in Norvegia sul Vikersundbakken, trampolino di volo che ogni anno regala misure estreme e spesso anche record nazionali. In questo scenario ci sarà anche un motivo d’interesse in più per l’Italia: il ritorno di Andrea Campregher, che sarà presente come apripista e proverà a spingersi oltre l’attuale primato italiano. Le ultime due settimane della stagione sono sempre quelle in cui il volo con gli sci si prende la scena. 🔗 Leggi su Sportface.it

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