Sabato 28 marzo si terrà la quarta Camminata Antimafia promossa da Libera a Cassano d’Adda, lungo il fiume della Martesana. L’evento, che si svolge nel mese dedicato alle vittime innocenti di mafia, inizierà alle 9 del mattino e vedrà la partecipazione di un testimone che cambierà ruolo, passando da sindaco a sindaco. La manifestazione coinvolge la comunità locale in un momento di riflessione pubblica.

Il testimone passerà da sindaco a sindaco di prima mattina. La quarta Camminata Antimafia della Martesana promossa sotto l’egida di Libera sarà in riva al fiume: si terrà sabato 28 marzo, il mese del ricordo delle vittime innocenti di mafia, dalle 9 a Cassano d’Adda. Tutto pronto: cartina, percorsi, iniziative. Vi sarà un’ospite speciale, Arianna Mazzotti, nipote di Cristina, rapita e uccisa nel 1975. Organizzano Comune, Libera e i ragazzi del Liceo Statale Giordano Bruno, distaccamento cassanese. La presentazione dell’evento, che approda a Cassano dopo tre edizioni precedenti a Pioltello, Cologno Monzese e Melzo, si è tenuta ieri in Comune,... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Camminata. Antimafia: tutto pronto

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