Cambio programmazione Amici e Verissimo | cosa succede domenica 22 marzo 2026 su Canale 5

Domenica 22 marzo 2026, su Canale 5, ci saranno modifiche al palinsesto: il programma Amici debutterà nella fase serale mentre Verissimo subirà uno spostamento. Questa data segna un cambiamento nella programmazione domenicale della rete, con l’introduzione di una nuova collocazione per il talent e il rinvio del talk show. La giornata sarà caratterizzata da queste variazioni rispetto alla programmazione abituale.

La domenica di Canale 5 si prepara a cambiare volto. Con Amici pronto a debuttare nella fase serale e Verissimo costretto a slittare, il pomeriggio del 22 marzo 2026 segna una piccola rivoluzione nel palinsesto Mediaset. Le soap più amate dal pubblico occuperanno una fascia più ampia, mentre Silvia Toffanin arriverà in onda più tardi rispetto al solito. Una scelta che risponde alle nuove esigenze del palinsesto e che ridisegna l’equilibrio tra intrattenimento, fiction e talk. Cosa vedremo al posto di Amici? Come cambierà l’orario di Verissimo? E quali soap occuperanno il pomeriggio festivo? Scopriamolo insieme. La domenica del 22 marzo segna la fine del tradizionale appuntamento pomeridiano con Amici, che lascia spazio alla fase serale in onda il sabato. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Cambio programmazione Amici e Verissimo: cosa succede domenica 22 marzo 2026 su Canale 5 Articoli correlati Verissimo e Amici, Maria De Filippi si accorcia la domenica: il cambio di programmazione MediasetLa domenica pomeriggio di Canale 5 subisce una variazione che non passerà di certo inosservata ai fan di due fra le trasmissioni più amate della rete... ALFONSO SIGNORINI LA RISPOSTA A FABRIZIO CORONA PER LO SCANDALO DI FALSISSIMO DOVE LO ATTACCA!! Aggiornamenti e notizie su Cambio programmazione Temi più discussi: C'è posta per te, non va in onda stasera 14 marzo. Cambio programmazione per Maria De Filippi; Amici 25, adesso è ufficiale: ecco quando inizia il serale. Ora al puzzle manca solo un pezzo; C’è posta per te chiude in anticipo: Mediaset ferma il programma di Maria De Filippi; C’è Posta per Te non va in onda stasera 14 marzo: la scelta Mediaset. Amici 25 cambia orario | Nuova programmazione per il daytime: l’annuncio in direttaIl daytime di Amici 25 cambia programmazione: l'annuncio è arrivato in diretta su Canale 5 oggi 16 marzo 2026 Amici 25 cambia programmazione. Il daytime di Canale 5, in onda tutti i giorni dal lunedì ... ilsussidiario.net Verissimo, domenica stravolta senza Amici 25: come cambia la programmazioneCon Amici di Maria De Filippi pronto a passare alla fase del serale, ecco cosa cambierà e cosa vedremo prossimamente nel pomeriggio domenicale di Canale 5. libero.it Salve a tutti. È possibile chiedere alla DS un cambio nell' orario, per seguire il corso INDIRE Mi ritrovo con il seguente orario: 3 pomeriggi più un' altro in cui faccio programmazione. Praticamente ho 4 pomeriggi ed il corso prevede un' orario a partire dalle 15. - facebook.com facebook