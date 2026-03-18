Ad Ascoli circa settemila cittadini conservano ancora la vecchia carta d’identità cartacea, mentre il termine per aggiornarsi si avvicina. La sostituzione con il nuovo documento elettronico è in corso, ma non tutti hanno ancora completato la procedura. La differenza tra le due tipologie di carte riguarda principalmente la tecnologia e la validità, che ora si concentra sulle nuove versioni digitali.

Ad Ascoli sono ancora circa settemila i cittadini in possesso della vecchia carta d’identità cartacea, ma il tempo per adeguarsi sta per scadere. Cambia tutto infatti dal 3 agosto 2026: da quella data i documenti cartacei cesseranno definitivamente di essere validi, indipendentemente dalla scadenza riportata. Non si tratta solo di espatrio: il documento cartaceo non sarà più valido nemmeno sul territorio nazionale, rendendo di fatto obbligatorio il passaggio alla Carta d’Identità Elettronica. Negli uffici dell’Anagrafe del Comune di Ascoli si registra già un forte aumento delle presenze. La corsa alla sostituzione è iniziata e gli sportelli stanno facendo i conti con un afflusso ben superiore alla media. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cambio carta d’identità. In 7mila con quella cartacea

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