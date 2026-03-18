La Caf ha deciso di assegnare la Coppa a tavolino, 57 giorni dopo la finale, dopo aver apportato cambi di data, modificato l’arbitro e subito pressioni esterne. La scelta si è concretizzata senza ulteriori partite o verifiche sul campo, generando polemiche e dubbi sulla trasparenza del procedimento. La decisione ha suscitato reazioni contrastanti tra le parti coinvolte e tra gli osservatori.

Il Marocco vince a tavolino, l’Africa insorge. Si ribella contro una decisione politica che non ha nulla di sportivo e che finisce di seppellire la pochissima dote di credibilità che ancora conservava il calcio africano come movimento complessivo. La Coppa d’Africa del 2025 ha segnato per sempre il torneo. Per vari motivi. Il primo: la competizione inizialmente prevista per l’estate del 2025 è stata spostata a Natale per far piacere alla Fifa che aveva lanciato il suo primo Mondiale per Club nelle stesse date del torneo africano. Il secondo: a Rabat la Caf ha deciso di far saltare la biennalità della Coppa d’Africa portando il torneo a cadenza quadriennale, sempre per far piacere alla Fifa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Cambi di data, arbitro, pressioni e ora la Coppa a tavolino: così l'Africa perde la (già poca) credibilità

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