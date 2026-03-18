Calciomercato Napoli anche Calafiori e Tonali nel mirino per l' estate

Il Napoli sta valutando diversi acquisti per il prossimo calciomercato estivo. Tra i nomi sul tavolo ci sono Calafiori e Tonali, entrambi considerati obiettivi della società. La squadra si prepara a diverse opzioni, senza escludere nessuna possibilità, per rafforzare la rosa prima dell’inizio della nuova stagione. La calma e la pianificazione sono al centro delle strategie di mercato del club.

Le idee sono tante, tutt'altro che confondere. Perché il Napoli deve essere pronto a tutto la prossima estate. Qualcuno si aspetterebbe una rivoluzione - stile estate 2022 - ma così non sarà. Ci saranno partenze, anche importanti, è stato messo in conto. Ma è il calcio, è lo sport, è il normale modo di un club come il Napoli per andare avanti, oltre, ravvivare il proprio ciclo. Non è un caso se tutti i profili seguiti la prossima estate saranno nati tutti oltre il 2000. Ci sono diversi elementi della serie A seguiti con attenzione. Uno, per esempio, ha giocato al Maradona lo scorso fine settimana. Tiago Gabriel del Lecce, rinforzo di lusso per prezzo e per età: è un 2004, sarebbe addirittura un Under 23 anche il prossimo anno in lista. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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