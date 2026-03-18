Il Milan ha annunciato ufficialmente il trasferimento di Demirel Hodzic in prestito all'Örgryte IS, squadra svedese. Hodzic, centrocampista del club rossonero, si trasferisce in Svezia per una nuova esperienza. La società ha diffuso un comunicato in merito all’accordo. Il giocatore lascia temporaneamente il Milan per questa avventura all’estero.

"AC Milan comunica di aver ceduto a titolo temporaneo le prestazioni sportive del calciatore Demirel Hodzic al Örgryte Idrottsällskap. Il Club augura a Demirel le migliori soddisfazioni per il prosieguo della Stagione Sportiva". Questo il comunicato diramato nel pomeriggio dal club rossonero sul Demirel Hodzic, ufficialmente ceduto in prestito al Örgryte Idrottsällskap, squadra svedese di Göteborg che milita in Allsvenskan, la prima lega svedese. Il classe 2005 del Milan Futuro si aggiunge quindi alla lunga lista di giocatori rossoneri in prestito (qui trovi il nostro aggiornamento settimanale sulle prestazioni dei giocatori del Milan via in prestito) in giro per l'Europa. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, ufficiale il prestito in Svezia di Hodzic: ecco il comunicato del club

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