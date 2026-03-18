Il calciomercato della Juventus si concentra su tre nomi principali: David, Zirkzee e Kolo Muani. La società sta valutando diverse opzioni per rafforzare la rosa in vista della prossima stagione, con attenzione particolare a questi giocatori. Le trattative sono in corso e le decisioni potrebbero influenzare significativamente il mercato estivo della squadra. Novità importanti sono attese nelle prossime settimane.

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© Calcionews24.com - Calciomercato Juventus: ruota tutto attorno a David, Zirkzee e Kolo Muani. L’incastro che infiamma i tifosi per l’estate, novità importanti!

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