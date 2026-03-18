Il calciomercato della Juventus si accende con la possibilità di riacquistare Joshua Zirkzee, attaccante attualmente in forza al Manchester United. Il giocatore si trova in rotta con la società e con l’allenatore, e sembra disposto a tornare in Italia per proseguire la carriera. La situazione è al centro delle ultime indiscrezioni di mercato.

Joshua Zirkzee torna nel mirino della Juventus. L’attaccante del Manchester United è in rottura con il club e con il suo allenatore, ed è pronto a tornare finalmente in Italia. Difatti, dopo la splendida annata a Bologna, Zirkzee è stato molto vicino a tornare nel nostro campionato per ben due volte e la terza sembra essere quella buona. Le deludenti prestazioni a Manchester hanno abbassato notevolmente il prezzo del suo cartellino e questo rappresenterebbe una grande occasione per i bianconeri e per tutti gli altri club di Serie A. Zirkzee, dalla delusione al possibile ritorno in A. L’attaccante olandese continua a deludere a Manchester. In queste due annate, Zirkzee ha reso ben al di sotto delle aspettative e soprattutto del livello mostrato a Bologna. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Calciomercato Juventus: ritorna caldo il nome di Zirkzee

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