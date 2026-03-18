Calciomercato Juventus | ritorna caldo il nome di Zirkzee
Il calciomercato della Juventus si accende con la possibilità di riacquistare Joshua Zirkzee, attaccante attualmente in forza al Manchester United. Il giocatore si trova in rotta con la società e con l’allenatore, e sembra disposto a tornare in Italia per proseguire la carriera. La situazione è al centro delle ultime indiscrezioni di mercato.
Joshua Zirkzee torna nel mirino della Juventus. L’attaccante del Manchester United è in rottura con il club e con il suo allenatore, ed è pronto a tornare finalmente in Italia. Difatti, dopo la splendida annata a Bologna, Zirkzee è stato molto vicino a tornare nel nostro campionato per ben due volte e la terza sembra essere quella buona. Le deludenti prestazioni a Manchester hanno abbassato notevolmente il prezzo del suo cartellino e questo rappresenterebbe una grande occasione per i bianconeri e per tutti gli altri club di Serie A. Zirkzee, dalla delusione al possibile ritorno in A. L’attaccante olandese continua a deludere a Manchester. In queste due annate, Zirkzee ha reso ben al di sotto delle aspettative e soprattutto del livello mostrato a Bologna. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com
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