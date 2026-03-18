Calciomercato Inter Palestra sempre in cima ai pensieri | pronto il ringiovanimento in estate! Altri 2 profili sul taccuino

L'Inter sta pianificando un intervento sul mercato estivo, con l'obiettivo di ringiovanire la rosa. La società ha già individuato due nuovi profili da inserire nel roster e sta lavorando per definire le strategie di ingaggio. La decisione di puntare su giocatori più giovani si inserisce in un progetto a medio termine. La rosa attuale viene valutata per eventuali modifiche in vista della prossima stagione.

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