Calciomercato Inter LIVE | In estate sarà rivoluzione! Koné il primo nome per il centrocampo Su Palestra…

Durante l’estate, il calciomercato dell’Inter vedrà diverse novità con il primo nome sulla lista come centrocampista. La redazione di Inter News 24 aggiorna sui movimenti in corso, con trattative in corso, incontri tra dirigenti e indiscrezioni su possibili acquisti e cessioni. Sono state concluse alcune operazioni e altre sono ancora in fase di definizione, mentre si continua a monitorare la situazione del mercato.

Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l’amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Cristian Chivu. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Inter in tempo reale. Ultimissime calciomercato Inter – LIVE. Ultimissime calciomercato Inter – MERCOLEDI’ 18 MARZO. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter LIVE: In estate sarà rivoluzione! Koné il primo nome per il centrocampo. Su Palestra… Articoli correlati Calciomercato Inter LIVE: Pronta la rivoluzione a centrocampo. Occhi puntati su Konédi Redazione Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Ultimissime Inter LIVE: Sarà rivoluzione a centrocampo. Prima lo Scudetto e poi… Konédi Redazione Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. CALCIOMERCATO INTER: Cessione in Vista! Ecco il Mediano per CHIVU! Una selezione di notizie su Calciomercato Inter Temi più discussi: Serie A, Calciomercato Inter – Sarà rivoluzione: tutti i nomi!; Inter, rivoluzione tra i pali: un nuovo portiere in pole position; Calciomercato Inter: due priorità a centrocampo; Serie A, Calciomercato Inter – Grandi novità in porta: il piano di Ausilio e Marotta. Calciomercato Inter, l’agente di Pio Esposito – Giuffredi – ha parlato dell’interesse dell’Arsenal per l’attaccante nerazzurroCalciomercato Inter, l’agente di Pio Esposito – Giuffredi – ha parlato dell’interesse dell’Arsenal per l’attaccante nerazzurro L’agente sportivo Mario Giuffredi ha deciso di spegnere sul nascere quals ... calcionews24.com Calciomercato, proposta Inter: 50 milioni per la coppiaMarotta e Ausilio provano un doppio colpo in ottica calciomercato Inter: Stankovic e Ordonez dal Club Brugge per 50 milioni ... interlive.it CALCIOMERCATO INTER L’#Inter fa sul serio per Marco #Palestra. Il talento classe 2005 è uno dei grandi obiettivi nerazzurri per il futuro della fascia. La valutazione è alta (40-50 milioni) e trattare con l’#Atalanta non è facile. Il piano dell’Inter sarebbe q - facebook.com facebook Results for " Calciomercato #Inter, Dibu #Martinez può essere il dopo #Sommer. E se #Perisic esce dalla Champions… x.com