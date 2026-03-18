Calcio Unplugged | numeri tattiche e la sfida Chelsea-PSG

Il progetto Calcio Unplugged analizza i numeri, le tattiche e le partite più significative, tra cui il confronto tra Chelsea e PSG. La piattaforma si propone di offrire un approfondimento dettagliato sugli aspetti tecnici e statistici delle competizioni europee, coinvolgendo appassionati e addetti ai lavori. Viene presentato come un nuovo modo di seguire il calcio, con particolare attenzione agli aspetti analitici e alle sfide in campo.

Il nuovo progetto Calcio Unplugged promette di ridisegnare il modo in cui gli appassionati seguono la Serie A e le competizioni europee. In programma, ogni venerdì si susseguono puntate dedicate a smontare i luoghi comuni sul gioco attraverso l’analisi statistica incrociata. La trasmissione vedrà la conduzione di Lisa Offside affiancata da Gianluca Di Marzio e Stefano Borghi, con l’obiettivo di restituire il suono più autentico del pallone. Oltre il risultato: quando i numeri raccontano la vera qualità. L’approccio pragmatico scelto dai conduttori punta a distinguersi dalle cronache generiche focalizzandosi su come xG, distanze percorse e tassi di possesso rivelino la sostanza dietro il punteggio finale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Calcio Unplugged: numeri, tattiche e la sfida Chelsea-PSG Articoli correlati Pronostico PSG-Chelsea: con questi numeri vendicarsi sarà complicatoPSG-Chelsea è una partita valida per l’andata degli ottavi di finale di Champions League e si gioca mercoledì alle 21:00: diretta tv, probabili... Leggi anche: PSG cerca di ritrovare la forma contro il Chelsea: sfida tra campioni in carica