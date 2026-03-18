Tre giocatrici del Siena Fc femminile sono state convocate dalla Rappresentativa Regionale di calcio femminile. Si tratta di Asia Mazzanti, portiere nata nel 2005, Marta Tistoni, difensore anch’essa del 2005, e Aurora Cavallini, attaccante del 2007. Le giovani atlete sono state selezionate per rappresentare la regione in un evento ufficiale, rafforzando l’attenzione sul calcio femminile locale.

Piovono convocazioni per le ragazze del Siena Fc femminile. In tre hanno ricevuto la chiamata dalla Rappresentativa Regionale: si tratta di Asia Mazzanti (portiere, classe 2005), Marta Tistoni (difensore, classe 2005) e Aurora Cavallini (attaccante, classe 2007). Le calciatrici della Robur sono state selezionate insieme ad altre atlete provenienti dai campionati di Promozione, Eccellenza e Serie C femminili. "Questa convocazione – si legge nella nota del club bianconero –, rappresenta un’importante vetrina per le nostre ragazze, premiando l’impegno, la crescita e il lavoro svolto durante la stagione, oltre a essere motivo di grande orgoglio per tutta la società. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Calcio ’in rosa’. Bianconere in Rappresentativa regionale. Convocate Mazzanti, Tistoni e Cavallini

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