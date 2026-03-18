Calcio amatoriale Riparte il campionato Csi di Faenza avanza anche il Memorial Tredozi Il S Andrea è la squadra da battere

Il 63° campionato dilettanti di calcio organizzato dal Csi di Faenza è ripartito dopo la pausa invernale, con le prime partite della fase discendente. Nel frattempo, anche il Memorial Tredozi ha proseguito le proprie gare. La squadra che attualmente si presenta come favorita è il S. Andrea, considerato il team da battere in questa fase della competizione.

Il 63° campionato dilettanti di calcio organizzato dal Csi di Faenza, ha terminato la lunga sosta invernale e la scorsa settimana è ripartitolo disputando le gare della parte discendente della stagione. Il detentore del campionato è la squadra del Sant’Andrea (nella foto). Ripartito il campionato Csi 2026 con le gare della prima giornata di ritorno, questi i verdetti e le classifiche aggiornate: Girone A: Cimatti Pieve Cesato – S. Andrea 0-3, La Pavona S. Lucia–Oratorio Fc 3-3, Lugo 1982 – ula 21 0- 3, Real Liverani – Cucine Briganti Fossolo 1-0. Girone B: Fognano–Master Clima Zannoni Errano 1-2, Leoni S. Marco–Sant’Agostino 0-0, Security Center Atletico Faenza–Vita Granarolo 7-4, Wild Bagnara– ieve Corleto 1-2. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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