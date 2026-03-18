In Calabria, il numero di medici di famiglia si è ridotto di 43 unità, secondo i dati raccolti dalla Fondazione Gimbe attraverso i numeri Sisac. Nei prossimi mesi sono previste circa 420 uscite di professionisti, contribuendo a peggiorare ulteriormente la situazione nel settore sanitario della regione. La diminuzione interessa principalmente i medici di base e si riflette sulla disponibilità di assistenza per i cittadini.

La regione Calabria registra una carenza di medici di famiglia pari a 43 unità, un dato che emerge dall’analisi della Fondazione Gimbe basata sui numeri Sisac. Entro il 2028, ben 420 professionisti raggiungeranno i 70 anni e andranno in pensione, creando una sfida imminente per la continuità assistenziale. Nonostante questa uscita di massa sia prevista, il numero medio di pazienti seguiti da ciascun medico al primo gennaio 2025 si attesta a 1.242, valore inferiore alla media nazionale di 1.383. Il quadro demografico del personale sanitario mostra un calo significativo: tra il 2019 e il 2024 il numero dei medici è sceso del 20,2%, una flessione superiore al tasso medio italiano del 14,1%. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Calabria: 43 medici in meno, 420 uscite imminenti

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