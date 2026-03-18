Il 20 marzo 2026 alle 18:30 si sfidano al Unipol Domus Cagliari e Napoli. Sono state rese note le formazioni ufficiali e le quote dei bookmaker, con i partenopei considerati favoriti. Il Napoli arriva dalla recente ripresa del campionato, mentre il Cagliari si prepara a scendere in campo davanti al proprio pubblico. La partita è tra due squadre di Serie A pronte a confrontarsi.

Il Napoli si è decisamente ripreso e ora fa visita al Cagliari all’unipol Domus per la prossima giornata di Serie A. I Partenopei vanno a caccia della quarta vittoria consecutiva dopo quelle contro Verona, Torino e Lecce, grazie alle quali si sono stabilizzati in terza posizione. Le cose stanno migliorando per la formazione campana, che. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Cagliari-Napoli (venerdì 20 marzo 2026 ore 18:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Partenopei più motivati

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Ecco le formazioni ufficiali di Cagliari-Napoli. McTominay e De Bruyne alle spalle di Hojlund (Alisson Santos in panchina). Pisacane deve rinuncia a Zappa e Kilicsoy. Sulla mediana del Napoli ci sono Gilmour e Lobotka. In difesa Beukema, Buongiorno e Oliv - facebook.com facebook

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