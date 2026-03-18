cagliari napoli conte cerca il poker e punti scudetto

Il Napoli si prepara alla partita contro il Cagliari con l’obiettivo di ottenere la quarta vittoria consecutiva e consolidare la posizione in classifica. La squadra arriva dopo una serie di risultati positivi e punta a rafforzare la propria corsa allo scudetto. La sfida si svolge allo stadio del Cagliari, con l’allenatore che ha in mente di schierare la formazione più competitiva.

Il Napoli arriva alla sfida di Cagliari con fiducia e ambizione, spinto da una striscia positiva che ha rilanciato le prospettive in classifica. La squadra di Antonio Conte punta al quarto successo consecutivo, un traguardo che permetterebbe di restare agganciati alle posizioni di vertice e continuare ad alimentare le proprie ambizioni. Secondo quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno, l’obiettivo è chiaro: “a caccia del poker di vittorie di fila, per continuare a sognare in campionato”. Un messaggio che fotografa bene lo stato mentale del gruppo, determinato a non lasciare nulla per strada in questa fase decisiva. La trasferta in Sardegna rappresenta però un banco di prova significativo. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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