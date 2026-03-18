Cagliari-Napoli | brutte notizie in vista del match

A due giorni dalla partita contro il Napoli, il Cagliari intensifica gli allenamenti in vista della sfida all’Unipol Domus. I rossoblù di mister Pisacane continuano la preparazione, ma arrivano notizie negative dall’isola. La squadra sta affrontando alcune difficoltà legate alla condizione di alcuni giocatori, mentre si avvicina il momento di scendere in campo.

A due giorni dalla sfida contro il Napoli, il Cagliari entra nel vivo della preparazione. I rossoblu di mister Pisacane proseguono il percorso di avvicinamento al match dell’Unipol Domus, ma arrivano cattive notizie dall’isola. Tra lavoro fisico e partitelle, c’è un giocatore che preoccupa e non poco in vista del match di venerdì contro gli azzurri. Il report dell’allenamento: Borrelli in dubbio. La squadra sarda ha svolto la prima parte della seduta in palestra, impegnata in lavori dedicati allo sviluppo della forza. A seguire il gruppo si è trasferito in campo: attivazione tecnica, serie di partitelle a tema e una partita giocata a ranghi misti. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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