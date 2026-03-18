Caduta da 10 metri | operaio di 24 anni salvo grazie

Un operaio di 24 anni è caduto da un’altezza di circa dieci metri mentre stava svolgendo lavori di manutenzione su una struttura industriale ad Assemini. L’incidente si è verificato questa mattina, e sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno prestato assistenza all’uomo, che fortunatamente ha riportato ferite non gravi. La dinamica dell’incidente è al vaglio delle autorità competenti.

Un giovane operaio di 24 anni è precipitato da una struttura industriale ad Assemini mentre eseguiva lavori di manutenzione. Il sinistro si è verificato nella zona di Macchiareddu, dove l’impiegato stava operando sul tetto di un’azienda specializzata nel trattamento dei rifiuti. Trasportato in ospedale con l’elisoccorso in codice rosso, la vittima non corre attualmente pericolo di vita. L’intervento immediato delle forze dell’ordine e dei soccorsi ha permesso di gestire la scena rapidamente. I carabinieri hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica esatta del volo di circa dieci metri che ha portato allo schianto sul terreno. La presenza dello Spresal conferma la gravità della procedura di sicurezza attivata immediatamente dopo l’allarme. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caduta da 10 metri: operaio di 24 anni salvo grazie Articoli correlati Caduta da 10 metri: operaio ferito grave in CalabriaUn volo spaventoso da una quota di dieci metri ha scatenato un dramma nel cuore della Calabria, precisamente a Guglielmo, località del comune di Acri. Precipita da un’altezza di 10 metri. Gravissimo un operaio di 23 anniStava lavorando alla ristrutturazione di un capannone, ex rimessa di barche a Volano di Codigoro, quando un operaio di 23 anni di Ferrara è... Part 2 - The Memoirs of Sherlock Holmes Audiobook by Sir Arthur Conan Doyle (Adventures 05-08) Aggiornamenti e contenuti dedicati a Caduta da 10 metri operaio di 24 anni... Temi più discussi: Via Beverora, ragazza in fin di vita dopo la caduta: ecco i tre punti da chiarire nelle indagini; Cade dal tetto a Castelnuovo Scrivia: grave operaio di 63 anni; Genova, 13enne cade da un muraglione per 8 metri: ricoverata in terapia intensiva; Nesso, cade in un dirupo di 70 metri: 53enne salva per miracolo. Sale sull'albero a Montebelluna per potare i rami, 96enne cade da 10 metri e muore sul colpoUn 96enne è morto a Montebelluna, in provincia di Treviso, dopo essere precipitato da un'altezza di 10 metri mentre stava potando i rami di un albero ... virgilio.it Sale sull'albero a 96 anni per potarlo ma un ramo si rompe, precipita da 10 metri e muore sul colpoMONTEBELLUNA (TREVISO) - Incidente in via ponte di legno a Montebelluna, in provincia di Treviso, dove un 96enne è morto sul colpo in seguito alla caduta, da un'altezza di 10 metri: l'anziano stava, ... ilmattino.it Questo pomeriggio, verso le 16:30, l'elisoccorso è intervenuto per soccorrere una donna caduta da cavallo La donna, 29 anni, è stata stabilizzata e poi portata in ospedale al Sant’Anna di Como: è ferita ma non in immediato pericolo di vita L'articolo: https://ww - facebook.com facebook #Cremonese in caduta libera e sprofondata in zona retrocessione: undicesima sconfitta nelle ultime 15 giornate (appena 4 punti ottenuti). Sempre più a rischio la panchina di Davide #Nicola che non vince una gara da 3 mesi e sembra aver perso ormai la bus x.com