Un uomo di nazionalità russa è stato ucciso da un cacciatore nelle campagne marchigiane. La proprietaria del maneggio ha documentato con prove digitali una minaccia diretta prima dell’incidente. La polizia ha avviato le indagini per chiarire i dettagli dell’accaduto e raccogliere eventuali elementi utili al procedimento. La vicenda si svolge in un contesto di tensione tra le parti coinvolte.

Un dipendente russo è morto per sparo di cacciatore nelle campagne marchigiane, mentre la titolare del maneggio ha conservato prove digitali della minaccia diretta. La vittima, Vladislav Sergevich Grigorev, aveva filmato l’aggressore prima dell’evento letale avvenuto sabato scorso a Montegranaro. Le immagini catturate dal telefono della vittima mostrano un fucile puntato contro di lui, documento ora sequestrato dalle autorità. La proprietaria della struttura ricettiva e del centro ippico conferma che lo scontro era inevitabile data la forza fisica dello scomparso, ma il destino ha deciso diversamente. La Prova Digitale e l’Ultimo Contatto. Il dispositivo mobile di Vladislav contiene gli screenshot decisivi che fissano l’intenzionalità dell’atto violento. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cacciatore uccide russo: la titolare ha le prove digitali

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