Caccia mortale | colpo fatale a Montegranaro

Un colpo di fucile ha causato la morte di Vladislav Grigorev nelle campagne di Montegranaro, in provincia di Fermo. La sparatoria si è verificata nel pomeriggio e ha portato all’immediato intervento delle forze dell’ordine. Sul luogo sono arrivati anche i soccorritori, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Le indagini sono in corso per chiarire l’accaduto.

Un colpo di fucile ha interrotto bruscamente la vita di Vladislav Grigorev nelle campagne di Montegranaro, in provincia di Fermo. L’uomo, 42enne, è deceduto dopo essere stato colpito al collo durante una battuta di caccia alla volpe. La dinamica dell’incidente emerge da un videochiamata con Stefania Quattrini, proprietaria dell’azienda agricola dove il defunto lavorava come stalliere stagionale. L’alterco che ha portato alla tragedia sembra essere nato da un conflitto tra le attività venatorie e l’allevamento animale presente sul territorio marchigiano. Secondo quanto emerso dalle indagini preliminari, i colpi sparati dai cacciatori hanno spaventato due cavalli curati da Grigorev, costringendolo ad uscire per recuperarli. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caccia mortale: colpo fatale a Montegranaro Articoli correlati Chi era Grigorev Vladislav Sergevich: ucciso da un colpo di fucile durante una battuta di caccia a MontegranaroChi era Grigorev Vladislav Sergevich, l’uomo ucciso a Montegranaro Una mattina di lavoro e di routine si è trasformata in tragedia nelle campagne di... Montegranaro: colpo inavvertito, muore uomo di 43 anniLa tragedia nelle campagne di Montegranaro Nelle prime ore del mattino di sabato 14 marzo 2026, la tranquillità delle campagne di Montegranaro è... Tutto quello che riguarda Caccia mortale Temi più discussi: Videochiamata prima dello sparo mortale: Il cacciatore ha puntato il fucile contro Vlad. Montegranaro, la testimonianza choc di...; Colpo di fucile durante la battuta di caccia centra e uccide un uomo di 40 anni, i testimoni: Era andato a protestare; Rissa fatale in campagna | morto 42enne dopo scontro. Colpo di fucile durante la battuta di caccia centra e uccide un uomo di 40 anni, i testimoni: «Era andato a protestare»Battuta di caccia alla volpe finita in tragedia a Montegranaro, in provincia di Fermo. Intorno alle 8 del mattino disabato 14 marzo un uomo di 40 anni è rimasto ucciso, centrato in pieno ... leggo.it Ucciso durante battuta di caccia, gli ultimi istanti in una videochiamataUn video e relativi screenshot su un telefono cellulare, poi sequestrato dai carabinieri, avrebbero ripreso gli ultimi istanti di vita, prima dello sparo fatale, di Vladislav Grigorev, il 42enne che s ... ansa.it Tragedia nella notte: incidente mortale nel Ragusano, caccia all'auto pirata Una notte di dolore e soccorsi quella appena trascorsa sulle strade del nostro territorio. In un gravissimo sinistro stradale ha perso la vita Carmelo Nicita, 70 anni, residente a Ragusa. - facebook.com facebook