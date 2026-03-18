Una cabina dell’ovovia Titlis Xpress si è staccata dalla fune portante oggi poco dopo le 11 nel comprensorio sciistico di Engelberg, in Svizzera. La cabina è precipitata per decine di metri su un pendio innevato a causa del vento. Nel incidente ha perso la vita una persona. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori e le autorità stanno indagando sulle cause dell’accaduto.

Una cabina dell’ovovia Titlis Xpress si è staccata dalla fune portante oggi poco dopo le 11, scivolando per decine di metri lungo un pendio innevato nel comprensorio sciistico di Engelberg. Una persona a bordo è morta; il vento superava i 130 kmh. Le indagini sono affidate al Servizio svizzero d’inchiesta sulla sicurezza. Nel cuore delle Alpi svizzere, nel Canton Nidvaldo, una cabina dell’impianto Titlis Xpress si è sganciata dalla fune portante e ha percorso decine di metri lungo un pendio innevato, ribaltandosi più volte prima di fermarsi. La vittima si trovava da sola nella cabina caduta ed è deceduta poco dopo i tentativi di rianimazione, durati circa trenta minuti sul posto. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Cabina dell’ovovia si stacca per il vento in Svizzera e precipita. C’è un morto: Ecco cosa non ha funzionato

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Il video dell’ovovia che si stacca a precipita a Engelberg per il forte ventoCabina di un’ovovia precipita a Engelberg, Canton Obvaldo: almeno un morto, venti forti complicano le operazioni. blitzquotidiano.it

In Svizzera è precipitata la cabina di un’ovovia in località Engelberg. Una persona è morta, era l’unica a bordo. Stando a quanto si è appreso, a causa del vento tra gli 80 e i 130 km orari la cabinovia si è staccata ed è precipitata, dopo aver superato la stazion - facebook.com facebook

Le autorità precisano che la cabina «si è ribaltata più volte». Al suo interno vi era una sola persona, che è rimasta ferita mortalmente x.com