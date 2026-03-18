Cabina della funivia precipita in Svizzera a Engelberg per il forte vento il bilancio dopo l' incidente

Una cabina della funivia a Engelberg, in Svizzera, è precipitata a causa del forte vento. Nell'incidente è rimasta coinvolta una sola persona, che ha perso la vita. Le autorità sono intervenute sul luogo per i rilievi e le operazioni di soccorso. La funivia era in funzione al momento dell'incidente e non ci sono altri feriti segnalati.

A Engelberg, località del semi-Cantone di Nidvaldo, in Svizzera, è precipitata una cabina della funivia. L’incidente sarebbe avvenuto poco prima di mezzogiorno del 18 marzo. Le cause sarebbero le condizioni meteorologiche con un forte vento che ha superato i 100 km orari. Come riporta La Repubblica, la cabinovia è precipitata, dopo aver superato la stazione intermedia di Trübsee. Sarebbe morta una persona, l’unica presente al momento del tragico evento. NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO . 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Cabina della funivia precipita in Svizzera a Engelberg per il forte vento, il bilancio dopo l'incidente Articoli correlati Il vento è troppo forte: cabinovia precipita in Svizzera, un ferito. L’incidente a EngelbergUna cabina della funivia Titlis?Seilbahn è precipitata questa mattina sulle Alpi bernesi. Svizzera, cabinovia precipita a Engelberg per il forte vento: c’è almeno un mortoUna cabinovia è precipitata questa mattina nel comprensorio sciistico di Engelberg, nel centro della Svizzera: c’è almeno un morto, riporta il sito... Contenuti e approfondimenti su Cabina della Temi più discussi: Como, colpo Champions; Almanacco | Lunedì 9 marzo: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno; Dentro la torre di controllo: Restare in Ticino è una questione di cuore; Mercedes-Benz chiuderà il centro logistico di Wetzikon. Precipita la cabina della funivia: la persona all'interno è mortaTio.ch è un portale online di news attivo dal 1997 di proprietà di Ticinonline SA. Ove non espressamente indicato, tutti i diritti di sfruttamento ed utilizzazione economica del materiale fotografico ... tio.ch Forte vento sulle Alpi, in Svizzera precipita una funivia. Polizia: Morta una personaUna cabinovia è precipitata vicino a Engelberg, nel cantone di Obwalden in Svizzera, a causa del forte vento. Una persona è rimasta ferita. Polizia: La cabina si è ribaltata più volte ... rainews.it Engelberg, Obvaldo – Una cabina della funivia Titlis-Seilbahn è precipitata questa mattina sul pendio dello skiresort. Una persona è rimasta ferita e l’elicottero di soccorso è intervenuto. Le cause dell’incidente sono in fase di accertamento. : 20 Minuten - facebook.com facebook Il 9 marzo 1976 una cabina della funivia di Cavalese, in Trentino, si staccò dalla fune: morirono 42 persone nel più grave incidente di sempre a una funivia x.com