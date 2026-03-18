CaMa altra prova positiva Espugna il campo di Quarrata

La squadra di Cerretesi ha ottenuto una vittoria sul campo di Quarrata con un punteggio di 3-1. La partita si è svolta con la presenza di Giacomelli, Foggi, Francini, Nocentini, Martiuni, Bartolini, Falseni, Bucciantini, Morotti, Bettaccini, Sabatini, Ermini (L1) e Chechi (L2). La formazione di Quarrata ha concluso il match con un solo set vinto.

QUARRATA 1 CERRETESE 3 BLU VOLLEY QUARRATA: Giacomelli, Foggi, Francini, Nocentini, Martiuni, Bartolini, Falseni, Bucciantini, Morotti, Bettaccini, Sabatini, Ermini (L1), Chechi (L2). All. Guidi. "CA.MA." CERRETESE: Bandecchi, Bartali, Ricci, Fiaschi, Iacopini, Innocenti, Lupi, Menichetti, Panelli, Raho,,Romanelli N., Tagliavia, Romanelli A., Berlincioni (L2). All. Angiolini. Arbitro: Panella di Siena. Parziali: 25-17; 16-25; 22-25; 20-25. QUARRATA – Sulla spinta del derby vinto nel turno precedente, la Cerretese compie un’altra bella impresa andando a vincere per 1-3 sul campo di Quarrata, una delle due squadre che stanno dominando il girone. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Ca.Ma., altra prova positiva. Espugna il campo di Quarrata Articoli correlati Canestro decisivo a sette decimi dalla fine: Quarrata espugna FaenzaPer analizzare la partita basterebbe riascoltare la conferenza stampa post gara di coach Pansa, lucido nel fotografare una serata dai due volti. Leggi anche: Milan, altra prova: senza Rabiot sei un’altra squadra. Ma l’errore arriva dal mercato