Buon compleanno Bobby Solo Massimo Giletti Gloria de Antoni

Oggi si celebrano i compleanni di diversi personaggi pubblici, tra cui Bobby Solo, noto cantante italiano, e Massimo Giletti, conduttore televisivo. Si aggiungono alla lista anche Gloria De Antoni, attrice e modella, Vincenzo Visco, ex ministro, Salvatore Pappalardo, esponente religioso, e Giuseppe Romele, imprenditore. Una giornata di festeggiamenti per queste figure che hanno lasciato il segno in ambiti diversi.

A Teatro: “Le ragazze son tornate”. Poggi, Caprioglio, Fiordaliso, nello spettacolo che smonta il cliché della terza età e trasforma la saggezza in superpotere Copyright © 2010 - 2026 [email protected] Direttore responsabile Arrigo d'Armiento [email protected] Registro degli Operatori di Comunicazione n. 22836 P.I.C.F. RM 09300461002 Editore Flashpress Srl Registrazione Tribunale di RM: numero n. 236 del 26 Maggio 2010 . 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Buon compleanno Bobby Solo, Massimo Giletti, Gloria de Antoni Articoli correlati Buon compleanno Alba Murino, Buffon, Massimo Angeletti…Buon compleanno Alba Murino, Marcello Pera, Buffon, Massimo Angeletti, Dusan Vlahovic, Roberto Vozzi, Gian Piero Ghio, Alessandro Bianchi, Toni... Su Rai5 “Buon compleanno Massimo”, omaggio a TroisiNel giorno del suo compleanno (19 febbraio 1953), un ritratto per riscoprire la delicatezza e l’intelligenza di un artista unico. Tutto quello che riguarda Bobby Solo Discussioni sull' argomento Mercoledì 18 marzo; Il calco della mano di Conti, Pausini e Sal Da Vinci al Museo del Festival di Sanremo. Bobby Solo, malore durante il concerto dei suoi 80 anni. Il cantante barcolla sul palco: «Non sto molto bene, potete darmi una sedia?»PORDENONE - Blues and rock forever con chitarra in mano e look da palco. Si presenta così Roberto Satti, in arte Bobby Solo nel suo ultimo videomessaggio su Facebook per rassicurare sul suo stato di ... ilgazzettino.it I miei ottant’anni: Sono diventato Bobby Solo per un no di mio padreRoma, 3 febbraio 2025 – Non avrò tanta vita davanti, ma una molto bella alle spalle, scherza, neppure tanto, Roberto Satti, pardon Bobby Solo, ottant’anni il 18 marzo prossimo, parlando di un ... quotidiano.net La Rai rilancia uno dei suoi format storici, ma ci aveva già provato nel 2010. Doveva esserci Morandi alla conduzione e fra gli ospiti Renga, Giorgia, Cremonini, Noemi e glorie come Nomadi e Bobby Solo. Ma il costo era troppo alto - facebook.com facebook