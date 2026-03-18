Durante l’ultima puntata di RAW, Brock Lesnar e Oba Femi si sono confrontati per promuovere il loro match a WrestleMania 42. Bully Ray ha commentato il segmento, sottolineando che Lesnar ha contribuito alla crescita di Femi, ma ha anche evidenziato che manca un piccolo gesto per rendere la scena ancora più incisiva. La scena ha generato interesse tra i fan e gli addetti ai lavori.

Durante l’ultima puntata di RAW, Brock Lesnar e Oba Femi si sono trovati faccia a faccia per costruire il loro match a WrestleMania 42. Un segmento che Bully Ray ha elogiato, pur sottolineando un dettaglio importante. Femi ha affrontato Lesnar arrivando addirittura a metterlo al tappeto con una Powerbomb, scatenando una grande reazione del pubblico. Intervenendo a Busted Open, Ray ha spiegato come quel momento abbia mostrato tutta la grandezza di Lesnar: “In quell’istante ho davvero sperato che tutti i critici avessero un momento di chiarezza. Che si accendesse la lampadina e pensassero: ora ho capito. Ora vedo perché Brock è così intelligente, perché è così prezioso e selettivo. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Bully Ray elogia il segmento di Femi e Lesnar: “Lesnar ha costruito Femi, ma manca un piccolo gesto”

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