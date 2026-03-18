Bruxelles annuncia un nuovo progetto chiamato EU Inc., con l’obiettivo di semplificare l’avvio di impresa nell’Unione europea. La presidente della Commissione europea ha dichiarato che ogni imprenditore potrà creare la propria società in appena 48 ore, puntando sulla digitalizzazione e sulla velocità delle procedure amministrative. L’iniziativa mira a favorire un mercato unico per i 450 milioni di consumatori europei entro il 2028.

Roma, 18 marzo 2026 – Rendere più facile avviare un’impresa nell’Unione europea puntando anzitutto sulla digitalizzazione e la velocità delle procedure con l’obiettivo di creare un mercato realmente unico per i 450 milioni di consumatori europei entro il 2028. È questo l’obiettivo di EU Inc., il nuovo quadro giuridico per le imprese europee, il cosiddetto 28esimo regime” che si affianca ai 27 sistemi nazionali di diritto societario presenti in Europa, presentato mercoledì dalla Commissione UE. Presentando la proposta, la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha affermato che oggi gli imprenditori europei che vogliono. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Bruxelles presenta EU Inc. Von der Leyen: “Ogni imprenditore potrà creare la sua società in appena 48 ore”

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