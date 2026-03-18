brindisi preso il quarto uomo sfuggito ieri alla cattura

A Brindisi, questa sera, è stato arrestato a San Pietro Vernotico il 45enne Alessandro Blasi, indagato nell'inchiesta della Dda di Lecce. Blasi, che ieri era riuscito a sfuggire alla cattura, è stato preso dopo un periodo di latitanza. La sua cattura rappresenta il quarto uomo coinvolto nel procedimento giudiziario.

È stato arrestato questa sera a San Pietro Vernotico, in provincia di Brindisi, il 45enne Alessandro Blasi, indagato nell'inchiesta della Dda di Lecce e che ieri era sfuggito alla cattura durante il blitz della polizia. La misura cautelare era stata notificata ieri alle altre tre persone coinvolte nel procedimento, tra cui il 35enne Pietro Guadalupi, ex presidente del consiglio comunale di Brindisi. Blasi, invece, era riuscito ad evitare l'arresto, utilizzando anche alcuni tetti delle abitazioni vicine alla sua come via di fuga. Gli agenti della squadra mobile hanno subito iniziate le ricerche. L'attività dei poliziotti è andata avanti per ore, perlustrando ruderi in stato di abbandono nelle campagne tra le province di Brindisi e Lecce e altre zone periferiche. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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