Brasile | piano climatico da 27,5 miliardi per tagliare

Il governo brasiliano ha annunciato un piano climatico nazionale con un investimento di 27,5 miliardi di reais. L’obiettivo è ridurre le emissioni di gas serra tra il 49% e il 58% entro il 2035. La misura coinvolge diverse strategie per affrontare le questioni ambientali e si inserisce nel quadro delle politiche di sostenibilità del paese.

Il governo brasiliano ha varato un piano climatico nazionale che punta a tagliare le emissioni di gas serra tra il 49% e il 58% entro il 2035. Questa iniziativa, sostenuta da un budget record di 27,5 miliardi di reais gestito dalla Banca nazionale per lo sviluppo economico e sociale, mira a scendere dalle 2,039 miliardi di tonnellate emesse nel 2022 fino a un intervallo compreso tra 850 milioni e 1,05 miliardi di tonnellate. L’obiettivo finale è raggiungere l’azzeramento netto delle emissioni entro il 2050, segnando la prima revisione del programma climatico dal 2008. Il Brasile, paese che ha ospitato il vertice Onu sul clima, sta quindi aggiornando la sua strategia di adattamento e mitigazione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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