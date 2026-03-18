Bove torna a gioire | primo gol dal rientro in campo Quanto mi mancava questa sensazione

Edoardo Bove è tornato a segnare durante la partita tra Watford e Wrexham, conclusa con un risultato di 3-1 a favore dei padroni di casa. Il giocatore ha esultato con entusiasmo, dichiarando che questa sensazione gli mancava molto. Il Watford ha celebrato il suo gol sui social, commentando con un semplice “Bellissimo Bove”. La gara si è disputata nel campionato di Championship, la serie B inglese.

" Bellissimo Bove". È così che, in lingua italiana, il Watford ha omaggiato sui canali social il ritorno al gol di Edoardo Bove nel 3-1 con cui la squadra inglese ha vinto la gara interna contro il Wrexham valida per il campionato di Championship (la serie B inglese). La rete della gioia. Sono passati 506 lunghissimi giorni dove la vita del 23enne romano è cambiata: quel malore in campo quando indossava la maglia giallorossa della Fiorentina nella gara di campionato contro l’Inter al minuto 17 del primo tempo. Dopo la corsa in ospedale e il ricovero, nei giorni successivi gli è stato impiantato un defibrillatore sottocutaneo, vietato in Italia ma consentito in Inghilterra. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Bove torna a gioire: primo gol dal rientro in campo. "Quanto mi mancava questa sensazione" Articoli correlati Leggi anche: Bove torna al gol dopo 506 giorni: “Quanto mi mancava questa sensazione”. E i tifosi gli dedicano uno striscione Leggi anche: Tutti in piedi per Edoardo Bove: segna il suo primo gol 472 giorni dopo l’incubo a Firenze: “Quanto mi mancava questa sensazione”