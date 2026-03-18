Bove primo gol con il Watford | esultanza da brividi con tifosi e compagni

Edoardo Bove ha segnato il suo primo gol in Inghilterra durante la partita tra Watford e Wrexham, conclusa con un punteggio di 3-1 a favore dei padroni di casa. L’attaccante italiano ha esultato con entusiasmo, coinvolgendo tifosi e compagni di squadra in una celebrazione che ha segnato un momento importante per lui nel campionato di Championship.