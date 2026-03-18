Bonus moto e motorini da oggi al via | fino a 4mila euro per acquistare un veicolo elettrico o ibrido

Da oggi è attivo il bonus moto e motorini, un incentivo destinato a chi decide di acquistare un veicolo elettrico o ibrido. Il governo ha stabilito un contributo fino a 4.000 euro, disponibile per i cittadini interessati a sostituire il loro veicolo con uno più ecologico. L'iniziativa riguarda modelli nuovi e si applica sia alle moto che ai motorini.

Da oggi al via il bonus moto e motorini, l’incentivo pensato per chi acquista un nuovo veicolo elettrico o ibrido. A partire dalle ore 12 di i concessionari potranno prenotare gli incentivi sulla piattaforma dedicata. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Leggi anche: Scooter e moto 2026, prenotazione ecobonus al via da oggi: fino a 4mila euro di incentivo Leggi anche: Torna il "Bonus stufe": fino a 4mila euro per un impianto più ecologico Una raccolta di contenuti su Bonus moto Temi più discussi: Bonus moto e motorini al via, fino a 4 mila euro di incentivi: a chi spetta; Scooter e moto 2026, prenotazione ecobonus al via da oggi: fino a 4mila euro di incentivo; Ecobonus, al via le domande per ciclomotori e motocicli elettrici o ibridi: come fare; Bonus per moto e scooter da oggi, fino a 4mila euro: vale solo per 7 categorie. Bonus moto e motorini al via, fino a 4 mila euro di incentivi: a chi spettaAl via da oggi, 18 marzo, le prenotazioni per l'ecobonus dedicato a ciclomotori e motocicli. L'incentivo, spiega il ministero delle Imprese e del Made in Italy, è rivolto a chi acquista un nuovo veico ... tg24.sky.it Scooter e moto 2026, prenotazione ecobonus al via da oggi: fino a 4mila euro di incentivo(Adnkronos) - Bonus 2026 per moto e motorini al via. Si aprono oggi, mercoledì 18 marzo, dalle 12 le prenotazioni degli incentivi per i concessionari tramite ... vicenzareport.it Bonus moto e motorini al via, fino a 4 mila euro di contributi. Disponibili 30 milioni; da domani le prenotazioni per i concessionari #ANSAmotori #ANSA x.com Porta un Amico in Prima Assicurazioni! LINK INVITO https://bit.ly/4guCw1H BONUS PER CHI VIENE INVITATO 50€ di sconto sulle polizze Rc Auto o Rc Furgoni 30€ di sconto sulle polizze Rc Moto o Rc Ciclomotori BONUS PER CHI PORTA UN AMIC - facebook.com facebook