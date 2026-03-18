bonus carburante o tetto al prezzo cosa vuole fare il governo contro i rincari di benzina e diesel

Il governo sta valutando diverse misure per contenere i rincari di benzina e diesel, dopo aver escluso l’uso delle accise mobili. Attualmente, si sta concentrando su un sistema di intervento che potrebbe agire sui prezzi, considerando le conseguenze della guerra in Iran. La discussione riguarda principalmente l’introduzione di un bonus carburante o di un tetto massimo ai prezzi, ma ancora non sono stati adottati provvedimenti ufficiali.

Esclusa ormai l’applicazione del meccanismo delle accise mobili, il governo continua a pensare a un sistema per intervenire contro il caro carburanti legato alla guerra in Iran. Con il gasolio ormai stabilmente sopra i 2 euro al litro (ai massimi da luglio del 2022) e la benzina che continua a salire, l’esecutivo si trova costretto a intervenire. Tanto che sembra probabile un Consiglio dei ministri stasera alle 19 per un intervento immediato. Il problema principale riguarda il gasolio, che corre a velocità doppia rispetto alla benzina. Come sottolinea Il Sole 24 Ore, l’aumento medio rispetto a prima della guerra in Iran è del 19,5% per il diesel (33 centesimi al litro) e del 10% per la benzina (16 centesimi al litro). 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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