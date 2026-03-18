Bonelli | Ovunqie sta avanzando il No al Referendum – Il video

Durante una manifestazione in piazza del Popolo, un rappresentante ha dichiarato che ovunque si stia diffondendo il No al Referendum. La dichiarazione è stata rilasciata nel corso di un evento pubblico a Roma, il 18 marzo 2026. La manifestazione ha visto la partecipazione di numerosi sostenitori della posizione contraria alla consultazione referendaria.

(Agenzia Vista) Roma, 18 marzo 2026 La dichiarazione alla manifestazione in piazza del Popolo per il No al Referendum. Antenna Sud Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev La carica dei fuorisede, 20mila richieste per votare al referendum sulla giustizia. Il limite “aggirato” e la legge che non c’è Referendum, Meloni sale sul treno di Fedez e Schlein declina l’invito: l’intervista della premier giovedì a «Pulp Podcast» – Il video Il “barone nero” Jonghi Lavarini e l’incontro con Peter Thiel: «L’ho visto, il generale Vannacci era d’accordo, anche lui è interessato» – Il colloquio Una prof iraniana raggela i conduttori di Un giorno da pecora e pure Fratoianni che era ospite: collegamento spot per gli ayatollah – Il video 🔗 Leggi su Open.online

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