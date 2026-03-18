Bonelli legge in tv l' sms estremamente confidenziale di Crosetto | l' ultimo disastro

Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha letto in televisione un messaggio SMS considerato molto confidenziale, attribuito a un leader dell'opposizione. La vicenda ha attirato l'attenzione dei media e sollevato discussioni sulla gestione delle comunicazioni riservate in ambito politico. La trasmissione ha mostrato un documento privato, suscitando reazioni tra gli osservatori e i protagonisti coinvolti.

Un'attenzione non scontata quella che il ministro della Difesa Guido Crosetto riserva ai leader dell'opposizione quando si tratta di guerra. Nei corridoi della politica si parla di "Radio Crosetto", come si legge nel retroscena del Corriere della Sera. Sui telefoni di tutti i vertici del campo larghissimo, da Carlo Calenda ad Angelo Bonelli, da due settimane a questa parte arrivano le informazioni più dirette sul conflitto in corso in Iran, con tutte le possibili ricadute che interessano l’Italia. E arrivano direttamente dal cellulare del ministro a qualsiasi ora del giorno o della notte in cui si renda necessario un aggiornamento in tempo reale. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Bonelli, legge in tv l'sms estremamente confidenziale di Crosetto: l'ultimo disastro Articoli correlati “Crosetto mi ha appena scritto questo”. Imbarazzo in diretta, Bonelli legge il messaggio del ministro della Difesa ed è geloLa crisi militare che nelle ultime settimane sta coinvolgendo l’Iran e diversi Paesi dell’area mediorientale continua ad allargarsi, alimentando... Abbiamo saputo dell’attacco alla base di Erbil in modo irrituale: l’sms di Crosetto letto in tvGli italiani vengono a sapere dell'attacco alla base italiana di Erbil non tramite un canale istituzionale ufficiale, ma durante una diretta tv: il... Contenuti utili per approfondire Bonelli legge in tv l'sms estremamente... Temi più discussi: Lo strano annuncio in diretta tv dell’attacco alla base italiana di Erbil; La Giornata Parlamentare. Cosa è successo a Erbil? Urso e Renzi trasformano il Senato in un ring; Parenzo provoca Bonelli: La preoccupa più Macron degli Ayatollah?, Non faccia il furbo con me; Abbiamo saputo dell’attacco alla base di Erbil in modo irrituale: l’sms di Crosetto letto in tv. La clamorosa gaffe di Bonelli in tv: non sa dov’è l’Egitto, Sangiuliano lo fulmina in diretta (VIDEO)Scontro a L’Aria che Tira su La7: il leader di Avs prova a fare la lezione sulla mappa del Medio Oriente ma inciampa sulla geografia. L’ex ministro: «Impari la carta geografica. Studia» ... giornalelavoce.it Lo strano annuncio in diretta tv dell’attacco alla base italiana di ErbilLa notizia dell’attacco alla base militare italiana a Erbil, nel Kurdistan iracheno, è stata data in modo inusuale. Ci si aspetterebbe che notizie così delicate vengano date dai media o da fonti uffic ... ilpost.it #Crosetto tiene informati i leader dell'opposizione sulla guerra in #Iran e #Bonelli legge un suo messaggio, dal contenuto confidenziale, in diretta tv - facebook.com facebook #Crosetto tiene informati i leader dell'opposizione sulla guerra in #Iran e #Bonelli legge un suo messaggio, dal contenuto confidenziale, in diretta tv x.com