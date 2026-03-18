Bombe a grappolo su Tel Aviv Teheran | Le conseguenze di questa guerra colpiranno tutto il mondo

Dalle prime ore, Tel Aviv è stata colpita da bombe a grappolo, mentre Teheran avverte che le conseguenze di questa guerra coinvolgeranno tutto il mondo. La lotta tra Israele e Stati Uniti contro l’Iran, iniziata il 28 febbraio, prosegue senza sosta con continui attacchi e dichiarazioni ufficiali da entrambe le parti. La situazione rimane tesa e in costante evoluzione.