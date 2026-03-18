Bombe a grappolo su Tel Aviv Teheran | Le conseguenze di questa guerra colpiranno tutto il mondo
Dalle prime ore, Tel Aviv è stata colpita da bombe a grappolo, mentre Teheran avverte che le conseguenze di questa guerra coinvolgeranno tutto il mondo. La lotta tra Israele e Stati Uniti contro l’Iran, iniziata il 28 febbraio, prosegue senza sosta con continui attacchi e dichiarazioni ufficiali da entrambe le parti. La situazione rimane tesa e in costante evoluzione.
Va avanti senza esclusione di colpi la guerra tra Israele e Stati Uniti contro l'Iran, scoppiata lo scorso 28 febbraio. Dopo il duro colpo inferto ieri a Teheran, con l'uccisione di due figure di altissimo piano, quali Ali Larijani, segretario del Consiglio Supremo di Sicurezza Nazionale, e il generale Gholam Reza Soleimani, il regime degli ayatollah promette vendetta: "Le conseguenze di questa guerra colpiranno tutto il mondo", come fa sapere Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi. Sul fronte militare si registrano bombe a grappolo su Tel Aviv, raid Usa lungo lo stretto di Hormuz e super bombe sui siti missilistici. Israele, intanto, colpisce Beirut. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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